Un aficionado "considerado" de los Cachorros, regala un drone a Trevor Bauer

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

Horas antes de realizar su aparición en el Juego 2 de la Serie Mundial, Trevor Bauer, lanzador de los Indios de Cleveland recibió un regalo especial por parte de un aficionado del rival de turno, Cachorros de Chicago.

Se trata de un drone que le envió el fanático Jaso Mollet, como lo hizo saber el propio bauer en su cuenat de Twitter.

I see the @Cubs fans love me! How nice of them to send me a gift! pic.twitter.com/P3roBJn6Cg