Danny Salazar se prepara para la Serie Mundial al estilo de "Wild Things"

Aunque todavía hay dudas de la participación de Danny Salazar en la Serie Mundial, el lanzador abridor de los Indios de Cleveland se está preparando con estilo. El serpentinero lució unos lentes que hicieron recordar al icónico personaje de Charlie Sheen, Ricky "Wild Thing" Vaughn en la película "Major League".

Danny Salazar warms up for simulated game with "Wild Thing" playing. #WorldSeries pic.twitter.com/foxk8ZKd9Z