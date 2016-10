Árbitra denuncia agresión de un futbolista, que la llama "mitómana"

Cotilleo Deportivo

Miércoles 19| 6:49 pm





María Eugenia Rocco, árbitra asistente de la cuarta categoría del fútbol argentino, denunció hoy que el futbolista Emmanuel Francés la agredió el martes durante el partido entre el Deportivo Merlo y el Argentino de Quilmes.



"Hice la denuncia policial por agresión. Tengo que ir a un reconocimiento médico. Esta vez me tocó a mí pero le debe pegar a la mujer en la casa. Me pegó de atrás y no lo estaba mirando, eso es lo que más me indignó y generó impotencia", explicó Rocco al canal Todo Noticias al comentar el incidente ocurrido durante el partido en el que fue asistente del árbitro central Jorge Broggi.



"El árbitro vio lo mismo que yo, me lo dijo", añadió.



En diálogo con el canal TyC Sports, el jugador del Deportivo Merlo negó la agresión y trató a la jueza de línea de "mitómana".



"Nunca en quince años de carrera se me ocurrió hacer algo así. Ella me agredió y me insultó, se paró como para pegarme, algo que nunca me pasó. Fue una situación extraña", sostuvo Francés.



Federico Beligoy, secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros, dijo hoy a TyC Sports que Francés es un "cobarde" y pidió que se le aplique "una fuerte sanción".



"Estamos con mucha bronca porque es un acto de cobardía total. Rocco es una mujer con todas las letras y tiene una carrera intachable. Fue agredida por la espalda y después acusada de mitómana por un hombre que luego se escondió. Lo que hizo Francés es detestable y de una bajeza total", afirmó.



"No me interesa si fue con la pelota o con un puño. De hombre es dar la cara y reconocer lo que se hizo. Es una agresión a una mujer y hay que repudiarla. Pretendemos que se aplique la mayor sanción", agregó.



La denuncia de la jueza de línea tuvo mucho eco en Argentina al realizarse hoy una masiva manifestación en varios puntos del país contra los feminicidios y la violencia machista. / EFE