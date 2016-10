Futbolista pidió perdón por golpear a su esposa (Video)

Cotilleo Deportivo

Miércoles 19| 6:18 pm





El futbolista Hanyer Mosquera capitán del equipo Rionegro Águilar de la Liga Colombiana fue captado en video agrediendo a su esposa en un ascensor, el jugador ha salido a dar la cara este miércoles públicamente.

Mediante un video publicado por la cuenta oficial de su equipo, Rionegro Águilas, Mosquera pidió perdón por lo sucedido. “Estoy aquí, dándole la cara al país, por estos hechos reprochables que he cometido. Quiero pedirle perdón a mi compañera Hindira Erazo porque me equivoqué en un momento que no estaba en mis cabales.”, dijo el jugador visiblemente afectado.

El futbolista de 29 años también le pidió perdón a su familia y a las personas que creyeron en él, y reconoció que “necesita ayuda, no quiero que vuelva a suceder”./Con información de Deportes RCN