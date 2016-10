Lewis Hamilton se suma al nuevo videojuego de Call of Duty

Redacción Meridiano

La empresa Activision ajusta los detalles finales de la nueva entrega de Call of Duty Infinite Warfare, donde aparecerá el piloto Lewis Hamilton como uno de los personajes del videojuego.

El británico trabajó con el equipo de Infinity Ward y Activision para formar parte del nuevo proyecto. Hamilton saldrá en el modo historia y dirá diversas frases a lo largo que vaya transcurriendo la secuencia como: “Capitán, tenemos noticias sobre una escapatoria, si quieres unirte a nosotros” o “estoy detrás de ti cubriéndote”, entre otras.

El inglés ofreció unas declaraciones para el canal francés M6, en la que se mostró emocionado de poder aparecer en la franquicia. “Recuerdo crecer con Super Mario, donde los gráficos estaban atrasados en ese momento, pero así era. Es una locura ver lo lejos que ha llegado, es descabellado. Me encantó, fue una experiencia increíble. Me siento increíblemente orgulloso de ser parte de este juego, crecí jugando con él”, comentó.

En la nueva entrega también dirán presentes Kit Harrington, que interpretó a Jon Snow en la serie Juego de Tronos y el luchador Conor McGregor de la UFC. Lewis compartió una imagen en su cuenta de Twitter de cómo será su personaje en el popular juego de “Shooter”.

It's awesome to think I'll be a character in @callofduty! Be sure to check out #InfiniteWarfare this November! 🙌🏾🚀☄#ambassador pic.twitter.com/HDoE8tpqTU