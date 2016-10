Dani Alves dedicó unas palabras a Venezuela (+Foto)

Cotilleo Deportivo

Miércoles 12| 11:23 am





Daniel Martínez Pérez / @Daniel_M27

El partido entre Venezuela y Brasil de este martes por la noche dejó muchos detalles a tratar como el mal momento (a nivel de resultados) que vive la Vinotinto o el problema con las torres de luz en el Estadio Metropolitano, pero hay uno que se puede resaltar tras el partido y fue un post en Instagram por parte de Dani Alves, jugador de la “Canarinha”.

“Ruego que La Paz pueda reinar en ese país. No me importa politiqueo, no me importa quién mande, solo importa que personas vivan felices y honestamente. No hay rico ni pobres en el cementerio, todas acabaremos allá.... por eso ruego que, personas cuiden de personas, que amemos unos a los otros, cuando no daremos cuenta de que se está luchando por cosas sin valores? El valor más grande es la vida y nos estamos quitando unos a los otros este derecho. Que Dios bendiga el pueblo Venezolano #peace #love #life”, fue el mensaje que puso el defensor junto a una foto de él junto a Rondón en pleno compromiso.

El mensaje que va dedicado al pueblo venezolano que atraviesa una difícil situación social, sirve como muestra de afecto por parte del jugador de la Juventus que no desaprovechó lo vivido por él y sus compañeros de selección durante su breve estadía en suelo venezolano.