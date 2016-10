Endy Chávez frente a una dura batalla

Cotilleo Deportivo

A mis fanáticos les pido disculpas por no haber jugado en Venezuela la temporada pasada"

Por estas horas el nombre de Endy Chávez revoluciona las redes sociales en el país, y no es por una jugada de lujo o una gran atrapada en el terreno de juego, más bien es por una situación que lo está afectado fuera del diamante. Tal escenario gira sobre su hija, esto por estar peleando la custodia de la misma con la madre de su ascendente.

Joelis Molina, madre de la hija, y que según el mismo Endy Chávez jamás ha contraído matrimonio con ella, lo denunció ante la justicia estadounidense de haber secuestrado a su primogénita, además de acusarlo junto a su actual cónyuge (Patrice Maldonado de Chávez) de maltrato infantil, denuncias que Endy Chávez reprocha porque ya había un acuerdo entre él y Joelis Molina por una custodia temporal.

“En diciembre del 2015 tendríamos la audiencia final para decidir la custodia de la niña, pero el día anterior, la madre consignó denuncia que había interpuesto en Venezuela, acusándome de haber falsificado unos documentos y que secuestré a mi hija para sacarla del país, lo cual suspendió el juicio en Estados Unidos por investigación. Igualmente se le entregó a mi abogado y al defensor de la niña que había designado el Estado, quedándonos todos a la espera de la fecha establecida, la cual nunca llegó a tiempo, sin embargo, Joelis sí la sabía y obviamente fue la única que se presentó a la audiencia, en consecuencia, nos anotaron como ausentes y logró que le otorgaran el permiso para sacar a la niña del país”, fue lo escrito por el pelotero en una nota de prensa que fue divulgada por distintos medios del país.

Y tras estos procesos judiciales Endy Chávez se vio en la obligación de parar su carrera en los Estados Unidos, como en Venezuela –razón por la cual no estuvo presente en la campaña 2015/2016 de la LVBP- para dedicarse a la lucha por la custodia de su hija. “Obviamente preferí a mi hija. Ella tiene a su papá que la defienda. Pero a mis fanáticos les pido disculpas por no haber jugado en Venezuela la temporada pasada. Tuve que dejar mi trabajo para atender estos asuntos legales e intentar desvirtuar las falsas acusaciones que su madre hizo en mi contra y en contra de mi esposa, ya que trató de hacerle creer a la Corte que yo no podía tener la custodia de mi hija por el hecho de ser un pelotero profesional, haciendo entender que eso me hace ser un mal padre”.

Finalizando con unas contundentes palabras hacia Joelis Molina. “Me están negando el contacto con mi hija, lo cual es la mayor bendición que puede tener un hombre y a la vez le están negando el mismo derecho a la niña. Ella (Joelis) la priva de la dicha de tener un padre responsable a su lado que la ama y solo desea su bienestar, lo que hoy en día es poco común. Es por esto, que hasta ahora, no he intentado acciones legales en contra de Joelis, apelando a su humanidad y sensibilidad maternal, ya que solo anhelo ver y estar con mi hija, a la que amo con todo mi ser”.