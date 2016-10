Deyna Castellanos es tendencia mundial en Twitter

Redacción Meridiano

Tras su gran actuación en el partido contra Camerún, al marcar par de golazos que le dieron la victoria de Venezuela, Deyna Castellanos ha acaparado todas las miradas, tanto así que por estas horas es tendencia mundial en la red social Twitter.

WOW! Not only has @deynac18 equalled the #U17WWC goal-scoring record.

She's currently trending #6 worldwide. ¡Fantástico! 🇻🇪 🙌 pic.twitter.com/UrGXWHvRUM