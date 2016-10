Cristiano inauguró su segundo hotel "Pestana CR7"

Cotilleo Deportivo

Domingo 2| 4:44 pm





El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que inauguró este domingo en Lisboa el segundo hotel con su marca, aseguró que, aunque el fútbol es su "pasión", la vida no es sólo ese deporte y tiene que pensar en el futuro.



"La vida no es sólo fútbol. Obviamente es mi pasión, pero hay que pensar en el futuro", señaló el delantero del Real Madrid durante su intervención en la inauguración del Pestana CR7 Lisboa, un establecimiento situado en el centro histórico de la capital portuguesa.



El futbolista, que durante el acto fue interrumpido por los gritos de algunos aficionados, recordó que él mismo entró en la carrera como hotelero y admitió que "fue siempre un sueño" que tuvo "desde muy joven".



"Mi historia como jugador pasó por aquí, por Lisboa, donde viví siete años, y no podía dejar de tener un hotel en Lisboa", señaló el portugués, que se formó en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa y que estuvo acompañado en la inauguración por su madre, Dolores Aveiro, y por su hijo, Cristiano Ronaldo Jr.



En el acto también estuvieron presentes el ministro de Economía, Manuel Caldeira Cabral; el alcalde de Lisboa, Fernando Medina -que ofreció unas palabras-; el presidente del Grupo Pestana, Dionísio Pestana; y el administrador del grupo, José Roquette.



"Con esta apertura ganamos dos a cero", porque ya "marcamos un gol en Funchal hace dos meses", señaló Roquette, que recordó que el primer hotel de la marca CR7 se abrió en la ciudad natal del jugador y que "el segundo obviamente tenía que ser en Lisboa".



El hotel, de cuatro estrellas y con 82 habitaciones, tiene una sola suite, que lleva el nombre de CR7 y que está equipada con la última tecnología, con videoconsola y gafas de realidad virtual.



Con una inversión de 15 millones de euros, es el segundo hotel de la asociación entre Ronaldo y el grupo portugués hotelero Pestana, presente en 15 países con cerca de un centenar de unidades.



El primero se encuentra en Funchal, la capital de Madeira, y en breve espera contar con otros dos: uno en la Gran Vía de Madrid y otro en las proximidades de Times Square de Nueva York. / EFE