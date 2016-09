Lady Gaga, cantará en el show del medio tiempo del Super Bowl de 2017

Cotilleo Deportivo

La diva estadounidense del pop Lady Gaga anunció hoy que actuará en el medio tiempo del próximo Super Bowl de la NFL que se celebrará el 5 de febrero de 2017 en la ciudad texana de Houston.



"¡Ya es un trato hecho! ¡Estoy deseando actuar para vosotros desde Houston! ¡Gracias a los seguidores del fútbol (americano) y de la música!", dijo la cantante a través de un mensaje difundido en Instagram y acompañado de una fotografía en la que aparece con una camiseta de la NFL y una guitarra.



"¡Preparaos pequeños monstruitos! ¡Nos vamos para el Super Bowl!", afirmó en un mensaje anterior acompañado de un vídeo.



Lady Gaga tomará así el relevo de la banda inglesa Coldplay, que fue la encargada de la actuación musical del Super Bowl 50, en 2016, en Santa Clara (California) con Beyoncé y Bruno Mars como invitados, un espectáculo que superó los 115 millones de espectadores.



Antes de esa final, de la que salieron vencedores los Broncos de Denver frente a los Panthers de Carolina, Lady Gaga fue precisamente la artista encargada de interpretar el himno estadounidense.



La actuación del medio tiempo de la Super Bowl es un auténtico acontecimiento en Estados Unidos que atrae tanta atención como el partido en sí. Entre las estrellas que se han presentado están Katy Perry y Lenny Kravitz (2015), Beyoncé (2013), Madonna (2012), The Black Eyed Peas (2011), Prince (2007) o The Rolling Stones (2006).



Lady Gaga, responsable de éxitos como "Bad Romance" y "Poker Face" publicará su nuevo disco, "Joanne", el próximo 21 de octubre, que supondrá su primer trabajo en solitario desde "Artpop" (2013).



El nombre de este disco rinde homenaje a una tía suya llamada Joanne.



"La decisión de llamar al disco así fue un tributo a la hermana de mi padre, que murió cuando tenía 19 años. Él era más joven que ella, que estaba muy enferma de lupus", explicó en una reciente entrevista para Radio Beats 1.



Lady Gaga aseguró que ese fallecimiento dejó en su familia "una cicatriz que nunca se curó".



El disco, que según Lady Gaga tiene un importante contenido personal y autobiográfico, ha contado con la colaboración de músicos como Mark Ronson, Kevin Parker (Tame Impala), Florence Welch (Florence and the Machine) y Hillary Lindsey, y llega precedido por el single "Perfect Illusion". / EFE

