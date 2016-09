Campeona olímpica Caterine Ibargüen fue asaltada en Medellín

Cotilleo Deportivo

Viernes 16| 8:16 pm





La doble medallista colombiana de salto triple Caterine Ibargüen fue víctima de un robo hoy en la ciudad de Medellín, en donde fue abordada por desconocidos que se movilizaban en dos motocicletas.



El robo ocurrió cuando la deportista estaba en un automóvil en las afueras de una unidad residencial, ubicada cerca de una brigada del Ejército en Medellín y una estación de la Policía, informó el diario El Colombiano de esa ciudad.



Un testigo dijo al periódico que Caterine estaba con otra persona en una camioneta cuando dos motocicletas, cada una con una persona, los rodearon y los intimidaron con un arma de fuego.



"De un momento a otro escuchamos un grito muy fuerte y las personas que estábamos cerca reconocimos de inmediato que una de las víctimas era Caterine Ibargüen", dijo el testigo.



Por su parte, el colombiano Julio Roberto Gómez, miembro de la Comisión Técnica de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), afirmó que la campeona está bien.



"Ellos están bien, fue un incidente desafortunado que no pasó a mayores y según me cuenta seguramente no se dieron cuenta que ella estaba en el vehículo. Caterine está tranquila y ya está en Urabá para descansar un poco y prepararse para lo que viene", señaló el directivo que habló telefónicamente con la atleta.



La deportista hasta el momento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.



Ibargüen consiguió en los pasados Juegos Olímpicos de Río la medalla de oro en el salto triple, que se sumó a la de plata que había ganado en Londres 2012. / EFE