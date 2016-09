Adidas le responde a Nike y saca un nuevo modelo

Andrés Díaz / @Andrewwdiaz

La batalla entre Adidas y Nike es una guerra de nunca acabar, esta semana Nike realizó el lanzamiento de unos botines exclusivos para Andrea Pirlo y se inspiraron en el gusto del jugador italiano por el vino.

La marca alemana no se queda atrás y respondió inmediatamente con el lanzamiento de una nueva edición de os Ace16 y los X16, y los bautizaron como “Space Craft” esta nueva línea se destaca por su llamativo color en dorado y parte del zapato está fabricado con cuero de canguro.

Salen a la venta a partir de este jueves mil pares por todo el mundo.

Out of this world control. 👽

Der #ACE16 aus dem Space Craft Pack.

Ab morgen erhältlich. #LimitedCollection pic.twitter.com/oGRogc2peK