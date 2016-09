Félix Hernández compartió con niña que padece problemas cardiacos

Félix Hernández junto a Sophia /Foto Make a Wish

Cotilleo Deportivo

Miércoles 14| 9:27 am







Es tímida, pero una gran chica. La amo"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Aunque cuando se coloca en el montículo enseña un rol intimidatorio, Félix Hernández también cuenta con un lado sensible. El venezolano, junto a la organización Make a Wish, tuvo un cálido momento con Sophia, una joven admiradora del lanzador y que padece problemas cardiacos.

Todo comenzó el año pasado cuando los padres de Sophia mandaron una carta a la organización para que ayudaran a cumplir el sueño de su hija de conocer al “Rey”. Visitaron el Safeco Field, y el serpentinero estuvo con la niña durante todo el día.

Pero un año después, Félix Hernández se reencontró con su admiradora y compartieron nuevamente. Jugaron en el terreno de juego, se tomaron fotos, conversaron y hasta comieron perros calientes – deseo explícito de Sophia– para colocar una sonrisa en el rostro de todo el mundo.

“Ella es especial”, aseguró Hernández sobre una niña que luchó entre la vida y la muerte con dos operaciones a corazón abierto. “Siempre hablamos. Ella me manda mensajes de texto, pero cuando me ve, no habla. Es tímida, pero una gran chica. La amo”, explicó el carabobeño.

Félix Hernández asegura que “siempre me manda cartas y fotos”, por lo que se siente en la obligación de tener buenos gestos con una de sus principales admiradoras. “Ella es increíble”, agregó.

Por su parte, los padres agradecieron la experiencia, y todavía más cuando Sophia ha pasado momentos terribles los últimos años. “Fue increíble y normal al mismo tiempo”, explicó Talia, su madre. “Nos sentíamos como en una familia”, concluyó.