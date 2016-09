Salvador Pérez es papá

Andrés Díaz / @Andrewwdiaz

Varias cuentas en la red Social Twitter felicitaron al cátcher de Kansas por el nacimiento de su primer Hijo.

Salvador dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter donde escribió “Gracias a dios por esta bendición, y gracias a ti mi amor por darme tanta alegría. Te amo mucho HIJO”

Thanks God for this blessing and thank you my love for giving me so much joy.Te Amo HIJO pic.twitter.com/LHpZN2U7pC