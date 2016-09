La curiosa propuesta de Burger King al Zenit de San Petesburgo

Redacción Meridiano

El Zenit de San Petesburgo ha dado de que hablar en el mercado de fichajes con las salidas de Hulk a China y Ezequiel Garay al Valencia, por lo que habría recibido una curiosa oferta de la cadena de comida rápida Burger King. La empresa le interesaría cambiar el nombre del equipo ruso al “Zenit de San Petesburger King”.

La compañía internacional de hamburguesas colocó sobre la mesa una propuesta de 500 millones de rublos (6.8 millones de euros). Además, tendrían pensado ideas alternas para el nombre como “Zenit Burger King”, entre otros.

La empresa dio a conocer la noticia con una carta que enviaron directamente al equipo, la cual ha sido noticia recientemente en Rusia y fue filtrada a las redes sociales. Tanto fue el caso con la información que en la página del conjunto en Wikipedia tendría el nuevo apodo.

Burger King has offered around 500M roubles to rename Zenit to Zenit-Burger King. That's crazy! pic.twitter.com/0MkSD1cOTG