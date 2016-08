Maradona se reúne con Diego Jr y lo reconoce públicamente

Cotilleo Deportivo

Viernes 26| 6:19 pm





"Estoy contento porque encontré a mi hijo. Lo quiero muchísimo. Se parece mucho al padre", dijo a la prensa Maradona tras reunirse este jueves por la noche con su hijo italiano, quien luchó durante años para ser reconocido públicamente por el exjugador argentino.



Diego Armando Maradona Junior, de 29 años, es hijo de la italiana Cristina Sinagra, con quien Maradona tuvo una breve relación al mismo tiempo que salía con Claudia Villafañe, que entonces era su pareja estable, luego fue su esposa, y es la madre de Dalma (29 años) y Gianinna Maradona (27).



El exentrenador de la Albiceleste reconoció ante la Justicia ser el padre de Diego Junior, pero había evitado hacerlo ante los medios y mantuvo una relación distante con su hijo.



Rodolfo Baque, abogado de Diego Junior, afirmó hoy en declaraciones a Canal 13, de Buenos Aires, que su representado le aseguró que el encuentro fue "soñado" y que ambos estaban "contentos".



En la reunión también estuvo presente Jana Maradona, hija que el 'Diez' tuvo en 1996 tras una relación extramatrimonial con Valeria Sabalain.



Jana, con quien Maradona tiene buena relación hace pocos años, también fue reconocida tras un litigio judicial.



La relación de Maradona con su hijo italiano era tan distante que el exjugador impuso un amparo legal para que Diego Junior no lo mencione en 'Bailando por un sueño', el programa televisivo del que participa en Argentina.



Gianinna Maradona, que en reiteradas oportunidades sostuvo públicamente que su padre le dijo que Diego Junior no era hijo de él sino su sobrino, le ofreció "disculpas" hoy al italiano por "haber creído una mentira".



"Me hubiese encantado que él (Diego Maradona) me lo pueda llegar a decir a mí antes de que salga en todos lados. Que me llame y diga: 'Mirá, hija, te mentí en su momento, te pido que me disculpes'. Enterarse por la tele no está bueno", expresó hoy en diálogo con Canal 13.



Además de Diego Maradona Junior, Jana, Dalma y Gianinna, Maradona tuvo un hijo en 2013 con Verónica Ojeda, que se llama Diego Fernando Maradona. EFE