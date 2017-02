Robinson Chirinos irá al Clásico Mundial

César Sequera Ramos || @CSequera11

A pesar de sus problemas físicos y contratiempos en la temporada pasada, Robinson Chirinos ha aceptado la invitación de la Federación Venezolana de Béisbol y estará en el próximo Clásico Mundial, según informó el periodista Jon Morosi.

Robinson Chirinos will join Salvador Perez as Venezuela's catchers in the @WBCBaseball. @MLB