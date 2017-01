Es "muy probable" que Johnny Cueto vaya al Clásico Mundial

César Sequera Ramos || @CSequera11

Según informó el periodista Jon Morosi en su cuenta de Twitter, es “muy probable” que Johnny Cueto acepte la invitación de República Dominicana y participe en el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

. @JohnnyCueto very likely to pitch for Dominican Republic in @WBCBaseball, although decision not yet official. @MLB @MLBNetwork