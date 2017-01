Sonny Gray estará con Estados Unidos en el Clásico Mundial

César Sequera Ramos || @CSequera11

Sonny Gray, estelar lanzador de los Atléticos de Oakland, ha aceptado la invitación de los Estados Unidos y estará en el roster del equipo para el próximo Clásico Mundial, según informó la periodista Susan Slusser en su cuenta de Twitter.

Sonny Gray tells me he has accepted invite from Team USA for WBC.