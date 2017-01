CarGo: "Sí voy a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol"

Clásico Mundial

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Minutos después de que las Águilas del Zulia se coronaran campeones de la temporada 2016-2017 de la LVBP, el toletero de los Rockies de Colorado, Carlos González, se dirigió a su público para confirmar su participación en el Clásico Mundial que arrancará en marzo.

“Me dirijo a ustedes mis fanáticos para confirmarles que SÍ voy a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol”, escribió, en primer lugar, González en su cuenta de Instagram. “Desde hace meses lo dije y lo mantengo, que representaré a mi país con mucho orgullo en esta competencia”.

El jardinero marabino aseguró que es falso el rumor de que los Rockies no le dieran permiso para jugar en la cita mundialista y que cualquier información sobre su carrera la confirmará él mismo por sus redes sociales.

“No me molesta que se inventen noticias como la que se publicó hoy diciendo que los Rockies no me dieron permiso, ya estoy acostumbrado a que a veces algunos periodistas den informaciones falsas. Lo que me parece de mal gusto es que para dar veracidad a sus mentiras utilicen a mis familiares o allegados cuando nadie cercano a mi persona ha dicho tal cosa. Siempre que tenga algo que decir lo haré por mis redes, porque es el medio directo que tengo con ustedes mis fanáticos”, sentenció.

Finalmente, “CarGo” cerró su comunicado felicitando a su equipo en Venezuela: Las Águilas del Zulia, que obtuvieron el título de campeones del beisbol criollo tras 17 años. “Gracias por el apoyo y arriba las Águilas. CAMPEONES”.