Así será el guante de Manny Machado en el Clásico Mundial

César Sequera Ramos || @CSequera11

A pesar que Manny Machado nació en Miami, Estados Unidos, sus raíces le permitirán representar a República Dominicana en el próximo Clásico Mundial. Por eso, la marca Rawilngs ha aprovechado diseñarle un guante especial al jugador de los Orioles de Baltimore para que utilice en el torneo.

En el guante predomina el azul y el rojo, agregando la bandera quisqueyana en la malla. Además tiene la etiqueta de color dorado, detalle que solamente tienen los jugadores que han ganado el Guante de Oro en su carrera.

Manny Machado had some fun making his glove for the World Baseball Classic. What do you think of his glove? #TeamRawlings pic.twitter.com/kvxMjt77aI