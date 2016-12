Peloteros criollos de los Tigres se preparan para el Clásico Mundial

Detroit está mentalizado en que perderá a sus piezas de oro, pero le daría oportunidad a otros co

Luis Ramírez Alonzo / @luiseralonzo_18

Los Tigres de Detroit ya tienen la mira puesta en lo que será la edición del 2017 de los Entrenamientos Primaverales con diversas ausencias, debido a que la mayoría del equipo participará en el Clásico Mundial y podrían perder a otros más en los días previos como a Bruce Rondón.

El mánager Brad Ausmus ofreció unas declaraciones durante las pasadas Reuniones Invernales sobre no contar con el relevista criollo en las prácticas si es convocado por la selección de Venezuela a última hora. “Pienso que probablemente sea bueno para él estar alrededor de algunos de esos muchachos. Parece que medio equipo de ellos (Venezuela) son de los Tigres de Detroit”, comentó.

El cuerpo técnico de los felinos prepara el cronograma a dos meses de que inicie el Spring Training con la idea que perderán a diversos jugadores por los compromisos del Clásico Mundial.

La gerencia considera importante que Bruce Rondón y el prospecto puertorriqueño Joe Jiménez sumen más experiencia internacional, con la intención de que lleguen revitalizados para la próxima temporada.

“Si quieren jugar lo entiendo. Y si no quieren hacerlo, también lo comprenderé. No me voy a interponer”, agregó el estratega. Las ausencias de mayor peso del equipo serán las de Miguel Cabrera, Víctor Martínez y el que podría sumarse a la lista es Francisco Rodríguez.

Vizquel señaló que el cerrador desea defender al país en el evento de marzo y en Detroit se anticipan a que juegue. El “Kid” antes hacia los envíos necesarios para llegar en plenas condiciones a la zafra, aunque ahora no será problema con las presentaciones que realice.

La salida del lanzador haría las cosas más factibles para Bruce Rondón para recuperar su estado de forma, luego de que trabajara en 36.1 innings, ponchó a 45 rivales y concedió 23 imparables.

Omar y Guillén llamaron la atención del valenciano, por lo que les gustaría contar con él en el Clásico. “Hemos hablado con él. Queremos que Broce esté con la cabeza en el juego y enfocado de una vez. Espero que llegue a los Entrenamientos Primaverales listo y en forma. Y si por alguna razón vemos que no está en forma, o que tiene que trabajar más, quizás tomemos otra decisión”, explicó.

