Carlos Guillén: "No sé quién informó que Vizquel ya no es mánager"

Clásico Mundial

Miércoles 30| 8:37 am





César Sequera Ramos || @CSequera11

Distintos periodista notificaron que Omar Vizquel fue destituido como mánager de Venezuela en el próximo Clásico Mundial y la Federación Venezolana de Béisbol asegura que sigue siendo el piloto de la selección. Por su parte, el cuerpo gerencial desconoce los motivos de las informaciones cruzadas.

Carlos Guillén, gerente general del combinado venezolano, aseguró al periodista Carlos Valmore Rodríguez que no sabe los motivos de los rumores. “No sé quién notificó a ellos que Vizquel ya no es el mánager”, afirmó el directivo. “Para nosotros es el mánager”.

Sin embargo, Guillén sí confirma que hubo inconvenientes con Omar Vizquel. “Hay un problema por unas declaraciones que dio en una empresa de seguros con indumentaria de Venezuela en el Clásico”, expresó el gerente general. “Yo firmé un contrato en la más reciente reunión sobre el Clásico en el que se establece que ningún oficial de la selección puede usar uniformes ni gorras para hacer publicidad a firmas que no son patrocinadoras del evento”.

Además, Carlos Guillén expresó que Omar Vizquel cuenta con todo su apoyo. “Fui yo quién lo propuso para el cargo y hace tres días me reuní con él y me demostró que es una persona seria y responsable, que todo lo que se propone lo logra”.

Asimismo, otro inconveniente que tuvo Omar Vizquel fue que ha informado posibles alineaciones y movimientos para el torneo, algo que según voceros de MLB, se está extralimitando en sus funciones. “Eso no se puede hacer todavía”, le expresó Guillén a Valmore. “Mientras el sindicato de peloteros de Grandes Ligas no emita la carta de aceptación firmada por el jugador, no se le puede estar mencionando como participante del torneo”.

Para concluir, Carlos Guillén aseguró que se reunirá en los próximos días con la Federación Venezolana de Béisbol para aclarar la situación.