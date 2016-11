Salvador Pérez: "Estaré listo para el Clásico Mundial"

Clásico Mundial

Un gran entusiasmo invadía a Salvador Pérez previo a su segunda participación en el Derby de Jonrones.

Al igual que el jardinero Carlos González, el receptor de los Reales de Kansas City no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre el Clásico Mundial de Beisbol.

Pérez no titubeó en responder que se pondrá el uniforme vinotinto para el evento que reúne a las mejores selecciones del planeta y, confesó, que cuenta los días para uniformarse de vinotinto.

“Voy a jugar. Estaré listo para el Clásico. Tenemos bastante tiempo en el Spring Training para llegar en buenas condiciones. La meta es hacer un mejor papel. En la edición anterior hubo demasiadas críticas a todos. Espero que los fanáticos no sean tan duros con nosotros en esta oportunidad”, indicó el careta, quien a su juicio Venezuela tendrá una rotación de abridores sólida.

“Nombres como Félix Hernández, Martín Pérez, Carlos Carrasco y Eduardo Rodríguez, por ejemplo, prometen mucho. Veremos si en definitiva se integran al equipo. Si eso ocurre, será muy interesante ver a la selección. Estoy seguro que ellos darán el todo por el todo”, destacó el cuatro veces ganador del Guante de Oro en la Liga Americana, quien de una vez descartó participar con los Tiburones de La Guaira en esta temporada.

“No voy a jugar. Estoy cansado, no he descansado desde el año pasado. Eso me afectó a mí y al resto de mis compañeros en Kansas City esta temporada. Muchos juegos, demasiadas lesiones, al final el cansancio nos pasó factura y eso provocó que las cosas no nos salieran bien. Ojalá que el 2017 sea mejor. Estoy convencido de que así será”, puntualizó. / Prensa LVBP