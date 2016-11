Omar Vizquel escucha consejos de los mejores para ser mánager

Clásico Mundial

Diego Naranjo Cevallos

Omar Vizquel se ha preparado para el rol de mánager. El estratega de la selección nacional confesó que ha estado recibiendo consejos de personas con experiencia en el cargo y que utilizó la postemporada de las Grandes Ligas para estudiar la actuación de los mánagers.

“Jim Leyland y Brad Ausmus (ex y actual piloto de los Tigres de Detroit), más todas las personas del equipo me han dado consejos sobre ser mánager”, confesó Vizquel. “Yo he estado haciendo anotaciones sobre algunas cosas que he visto y algunos tips que puedan ayudar al equipo, ya que el Clásico será una serie muy corta”.

En otras oportunidades, el mandamás de la selección nacional ha dicho que le gusta la forma de dirigir del mánager Terry Francona y durante la postemporada de la zafra 2016 de la Gran Carpa, Omar aprovechó para estudiar las decisiones del estratega de los Indios de Cleveland. “Estuve muy pendiente en las series de postemporada y de aprender cómo Terry Francona llevó a los Indios de Cleveland a la Serie Mundial, cómo Joe Maddon fue capaz de pasar todas las etapas de los play-offs y cómo ellos usaron su bullpen. Ver eso es lo que me ha ayudado en los últimos dos meses”.

“Además, tengo todos esos consejos que me han dado todos los técnicos que he tenido a lo largo de mi carrera. Voy a escuchar cada consejo de mi cuerpo técnico”, recordó Vizquel. “A lo largo de mi carrera me he caracterizado por usar mi cabeza y yo creo que eso es algo que me gustaría aplicar para ser mánager”.