Omar Vizquel: "Si hay algo que me preocupa es el pitcheo abridor"

En una rueda de prensa dada por Omar Vizquel en las instalaciones de la empresa Seguros Universitas, el mánager de la selección nacional dio detalles de la preparación del combinado criollo para el Clásico Mundial de Beisbol que se jugará en el próximo mes de marzo.

Mucho se ha comentado sobre el posible lineup que tendrá Venezuela para el evento. Sin embargo, aún falta mucho trecho por recorrer. “Uno se puede imaginar más o menos el lineup del equipo que puede estar en el terreno, muchos nombres se te vienen a la cabeza como Miguel Cabrera, José Altuve, Carlos González, etc, pero no quiero decir lineup todavía”, comentó Vizquel. “Lo más importante es tener a los peloteros en el equipo para después ver cuales son los puntos débiles y los puntos fuertes”.

El 05 de diciembre los seleccionados tienen que entregar el róster de 50 a MLB. Posteriormente, se darán a conocer la lista de los 28 peloteros que representarán el tricolor patrio. Sin embargo, el once veces ganador del Guante de Oro, se mostró contento con el posible equipo que tendrá a su disposición.

“No creo que tengamos muchos puntos débiles”, analizó el estratega y actual coach de primera base de los Tigres de Detroit. A pesar de eso, para Vizquel el pitcheo es el tema que más duda le genera. “Si hay algo que me preocupa es el pitcheo abridor”, comentó. “Félix Hernández, Carlos Carrasco, Eduardo Rodríguez y Martín Pérez son los cuatro lanzadores que tengo, hasta el momento, disponibles para abrir juegos. Lo que me preocupa de ellos es que no van a tener las facultades de lanzar 60 o 70 pitcheos y eso te limita a no usar el pitcheo como uno quiere. El bullpen va a estar muy bueno. Lo que tenemos que hacer es anotar carreras, si hacemos eso el pitcheo va a aguantar la carga y nos permitirá ganar los juegos”.

En el mismo tema, el otrora campocorto se mantiene optimista ante la posibilidad de contar con Carlos Carrasco, quien presuntamente no llegará al evento por la lesión que sufrió en el ocaso de la campaña 2016 con los Indios de Cleveland. “Mucha gente dice que Carrasco no va a ir, pero creo que él se va a recuperar”, soltó Vizquel. “Yo hablé con él y me dijo que tiene expectativa de estar en el Clásico a pesar de su lesión, no lo podemos descartar”.

Este viernes habrá una reunión entre Carlos Guillén (gerente general de la selección), Edwin Zerpa (presidente de la Federación de Beisbol) y el piloto vinotinto, para empezar a afinar detalles para el compromiso. “En esa reunión vamos hablar sobre unos requerimientos y sobre algunas normas y leyes del Clásico”, informó Vizquel. “Ahí se van a nombrar los Coach nuevamente y hablaremos del róster principal de 28 y el de 10 que son para sustituciones”.