Tras una campaña destacada con los Azulejos de Toronto y unas horas después de que se le anunció entre los ganadores del Premio Nacional del Deporte en México, Roberto Osuna aseguró que cumplirá otro sueño: representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Estoy en la mejor disposición y sería para mí un orgullo representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol y más (lo) será en nuestro país", comentó Osuna, entrevistado vía telefónica por The Associated Press.

La próxima semana, México disputará un par de juegos en Japón, como parte de su preparación para el Clásico. Osuna no formará parte de esa selección, pero aseveró que ha recibido el visto bueno de los Azulejos para disputar el Clásico, en el que México será anfitrión del Grupo C, que completan Italia, Puerto Rico y Venezuela.

Los duelos de este grupo se realizarán del 9 al 12 de marzo en la ciudad occidental de Guadalajara. "Mi organización me ha dejado saber que apoyan mi decisión y que no tendré ningún problema para jugar por México en este torneo, así que sólo resta esperar", reveló el cerrador de 21 años. "No quise hacer la gira a Japón porque preferí descansar un poco más, pero en marzo estaré listo para jugar por mi país".

Osuna terminó la campaña de 2016 consagrado como uno de los taponeros más fiables de las Grandes Ligas. Su ayuda sería valiosa en las aspiraciones de México durante el Clásico.

Después de terminar la temporada con marca de 4-3, 36 salvamentos, 82 ponches y 2.68 de efectividad en 74 entradas, Osuna fue anunciado la víspera como ganador del Premio Nacional del Deporte, que entrega el Gobierno de México. Este año, el pitcher del estado noroccidental de Sinaloa fue el único atleta distinguido como deportista profesional.

Osuna no está seguro de si podrá asistir a la ceremonia en que se entregarán los premios. "Me siento muy contento y agradecido con toda la gente que me apoyó, es una gran distinción obtener este premio porque es uno de los más importantes", comentó. "Mis planes son estar el 20 de noviembre en México con el presidente Enrique Peña Nieto, ojalá sea posible porque ando un poco apretado con los días en mi agenda". /AP