Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

En una entrevista con el periodista Jon Morosi de MLB Network, el pelotero cubano de Los Angeles Dodgers Yasiel Puig, aseguró que le gustaría poder disputar el Clásico Mundial de Béisbol.

En presencia del mánager de la selección mexicana, Edgar González, Puig le contestó sin tapujos al periodista cuando este le preguntó por su interés de jugar con el combinado mexicano. "quiero jugar en el jardín central para México. Sí, ¿por qué no?" reveló que se ha propuesto jugar con México el Clásico Mundial, pues al ser cuestionado, sentenció que "quiero jugar con México el WBC (por sus siglas en inglés), ¿porqué no?".

Ya cuando Morosi le preguntó si se comprometía, el pelotero dijo "Sí" de forma tajante.

Asimismo, el mandamás de la selección centroamericana afirmó que le gustaría con Puig para el CMB."Sería bueno que obtenga el permiso y haga todo el papeleo correspondiente. Me encantaría tenerlo en el outfield con nosotros, para que represente a México. Obviamente él está orgulloso de querer hacerlo".

"Estoy feliz por la posibilidad de representar México. Quiero jugar el Clásico y me gustaría hacerlo con México, o con mi país, pero no puedo hacerlo. Así que agradezco a mi amigo (González) por ofrecerme la oportunidad", declaró el beisbolista oriundo de Cienfuegos.

Puig afirma que México es importante para él, porque gracias a ese país el pudo llegar a las Grandes Ligas y siente que debe retruibuirle al país azteca. "Los Dodgers me firmaron estando en México, así que sería una forma de regresarle el favor a este país".

De momento, no existe una convocatoria oficial más allá del ineterés que mostraron tanto el jugador como el mánager, puesto que hasta que Puig no haga el papeleo correspondiente, no es elegible para el conjunto de México.