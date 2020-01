Logan Darnell se encuentra listo para jugar con la Nave

beisbol venezolano

Jueves 9| 9:57 pm





Daniel Salazar

El lanzador zurdo estadounidense, Logan Darnell, uno de los más consecuentes jugadores que ha tenido la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, realizó un bullpen de 30 pitcheos a su llegada al estadio José Bernado Pérez de Valencia.

“Vengo listo. Hace unos cuatro días fue mi último juego en Dominicana y ahora estoy emocionado de estar aquí” declaró en un video publicado por el equipo de Navegantes de Magallanes a través de su cuenta oficial en Twitter.

Destacó que ha jugado las últimas cinco temporadas en Venezuela y sabe lo que significa enfrentar al Magallanes por lo cual señaló su satisfacción de jugar con el equipo y no tener que enfrentarlos. “He jugado en Venezuela las ultimas 5 temporadas y se lo que significa enfrentar al Magallanes. Me siento cómodo de estar aquí con el equipo”.