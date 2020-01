Cardenales gana y nivela todo con Magallanes

beisbol venezolano

Redacción Meridiano

Los Cardenales de Lara se impusieron ante los Navegantes del Magallanes, con pizarra de 0-2, en un gran duelo celebrado en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto y en el que el pitcheo fue el protagonista absoluto de la contienda.

La calidad de los lanzadores fue tal que solo con tres hits, a lo largo del choque, y dos carreras en la primera entrada, fue que el conjunto crepuscular pudo superar a la ‘Nave Turca’. Y es que las dos únicas rayitas del encuentro caerían en un primer capítulo llenó de mucha emoción, contratiempos para los visitantes y mucha eficiencia para los locales.

Primero Ildemaro Vargas conecto un inatrapable; luego Yordanys Linares se sacrificó con un toque, pero por error en el tiro del lanzador Robert Zárate los corredores quedaron en segunda y tercera; después otro error le permitió a Jonathan Gálvez embasarse y llenar las bases; ya con las bases congestionadas, Luis Jiménez bateó un fly corto que no movió a nadie; y el segundo out llegó con un wild pitch que hizo que le sacarán out a Vargas en su intento de llegar a la goma.

Sin embargo, Magallanes no saldría bien librado, porque justo después Osman Marval pegó un sencillo que remolcó esas dos únicas carreras. Durante el duelo Magallanes trató de reaccionar, pero los brazos de Henry Centeno, Vicente Campos, Nelson Rodríguez, Ricardo Gómez, se combinaron para dejar a los turcos en cero.

Centeno fue el pitcher ganador; mientras que Zarate se llevó la derrota a pesar de su gran actuación en el montículo. Con todo igualado (1-1) la serie se trasladará el lunes a Valencia para continuar su recorrido.