Enrique "Che" Reyes será el mánager del Magallanes

Luis Joel Moreno || @yomoreno08

Enrique "Che" Reyes fue confirmado por Navegantes de Magallanes como nuevo timonel del equipo para la venidera zafra 2019-20 de la LVBP. Este lunes, Roberto Espinoza, periodista de BéisbolPuro, dio la primicia mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

El veracruzano Enrique “Che” Reyes será el manager de @Magallanes_bbc este invierno en la @LVBP_Oficial.

Reyes sustituirá a José Alguacil, quien finalmente no podrá actuar debido a la prohibición que puso MLB a sus integrantes de participar en la pelota venezolana. pic.twitter.com/9TukHMghOE — Roberto Espinoza (@Beisbolpuro) October 8, 2019

Reyes viene de dirigir a Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), hasta agosto de este año cuando fue apartado del cargo. Es uno de los mánagers que registra 1.000 victorias en la LMB, una marca que alcanzó esta campaña con la divisa de Zaragoza.

El nacido en Veracruz, que se consagró campeón de la LMB en 2005 con Tigres de la Angelópolis, ocupará el puesto de José Alguacil, quien fue anunciado para el cargo en un principio, pero al pertenecer a la MLB, como coach Gigantes de San Francisco, no puede cumplir compromisos como estratega en Venezuela, debido a la prohibición que pesa sobre el beisbol criollo desde las Grandes Ligas.

“Sé que no me conocen bien, que no saben de mí porque nunca he dirigido allá, pero para mí es un honor ir a Venezuela a dirigir y espero que no sea solo por un año sino ir a quedarme varios años por allá”, dijo Reyes a la jefatura de prensa de Navegantes.