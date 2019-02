Herrera: Habrá cambios en los Tiburones para ganar el título

beisbol venezolano

Pablo A. Rondón M. | @PablinhooAlee

Tras el anunció de Oswaldo Guillén de no regresar para dirigir a Tiburones de La Guaira en la campaña 2019-2020, el presidente del equipo Antonio José Herrera aseguró que habrá movimientos dentro del organigrama del club, si éstos son necesarios para obtener un centro en el béisbol venezolano.

“Conversar y entrevistar a distintas opciones para cada cargo es una de las tareas que nos hemos impuesto”, explicó el directivo al departamento de prensa litoralense. “La única meta es mejorar las actuaciones de los dos últimos años y quedar campeones de la LVBP (luego de 33 años). Si eso implica hacer cambios que incluya cuerpo técnico o gerencia, se harán”.

En los últimos días ha trascendido que el bando guaireño buscaría a un nuevo integrante del área deportiva. Así como opciones para el nuevo estratega.

Luego de dos campañas seguidas quedándose afuera de enero, en el cardumen no existen puestos fijos y así lo indicó Herrera en el comunicado. “En estos momentos la Junta Directiva no está en capacidad de hacer ratificaciones en ninguno de los cargos de dirección del equipo, hasta no haber hecho los análisis y evaluaciones que están en proceso”.

El mirandino dirigió a la novena salada durante tres certámenes consecutivos, alcanzando la clasificación en la primera de ellas (2016-17), eso sí, con registro negativo (30 victorias, 33 derrotas) y en el quinto lugar de la tabla. Arribó a semifinales, en las cuales cayó con Cardenales de Lara en cinco encuentros.

Pero luego, los otros dos calendarios se convirtieron en abismo para los varguenses. Cortaron una racha de cuatro postemporadas en la 2017-18, al quedar en el sótano de la tabla (24-39) y en la recién finalizada, pese a mejorar su rendimiento y tener en sus manos el boleto a enero, finalmente se quedaron con las manos vacías en el séptimo puesto (28-33).

De todos modos, el haber cumplido con el anhelo de tener a “Ozzie” en el dugout escualo significó un orgullo para el máximo jerarca de la divisa.

“Para contar con sus servicios hicimos todos los esfuerzos que fueron necesarios, incluso manteniendo o contratando técnicos con capacidad demostrada”, destacó Herrera.

Entre ellos, citó al actual coach de pitcheo Felipe Lira o a los encargados del bateo en el torneo anterior, Carlos García y Robert Pérez.

Piensa que lo más importante dejado por el piloto campeón de la Serie Mundial de Grandes Ligas en 2005 fue el aprendizaje para toda la junta directiva. “Todas las enseñanzas que nos deja a todos los niveles: deportivo, gerencial y personal”.

Herrera en compañía de su socio Francisco Arocha, adquirieron a Tiburones en 2004. Desde entonces, han sido 15 temporadas en las cuales lograron un subcampeonato en la zafra 2011-2012.

Dentro de los timoneles que han sido firmados por ellos destacan criollos como Carlos Subero, campeón con Leones del Caracas (2005-06), Marco Davalillo (ganador del Mánager del Año par de veces), otros con experiencia en Grandes Ligas como Tony De Francesco y Anthony Razon Chines.

Además de Buddy Bailey, el mandamás más exitoso de la pelota criolla en el actual siglo (seis títulos). Otros, contratados como técnicos, también han alzado trofeos en el país al mando de conjuntos: Julio Franco y el propio “Almirante” García.