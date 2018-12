Willy García: Me considero un bateador de fuerza

beisbol venezolano

Jueves 13| 5:36 pm





Fransheska Hidalgo | @sheskahidalgo

Un nuevo tiburón se unió al equipo salado con el objetivo de afianzar las praderas y fortalecer la tambaleante ofensiva de los litoralenses. En su primera experiencia en el beisbol rentado, el dominicano Willy García se encuentra en el proceso de adaptación tras arribar de la pelota quisqueya.

“Me han comentado que la liga es buena, más ahora que la situación está un poquito apretada, hay muchos lanzadores de calidad; es casi igual a la de Dominicana”, expresó el jardinero.

Tomando en cuenta su experiencia en las mayores con los Medias Blancas de Chicago, el guardabosque destacó que se caracteriza por ser un pelotero de contacto dentro de su equipo.

“Cada año que he jugado en las ligas menores y lo que he jugado en Grandes Ligas siempre he conectado unos cuantos jonrones, me considero un bateador de fuerza y poder”, señaló.

Por otro lado, el jugador de 24 años de edad tiene las intenciones de aportar su talento al conjunto guaireño hasta donde llegue en el campeonato.

“Voy con ellos hasta donde quieran el gerente y dueño del club, vine para acá a jugar, ellos me dan la oportunidad y tengo que aprovecharla. Si tengo que quedarme hasta enero o febrero me quedo”, apuntó.