Gregor Blanco: Queremos formar una nueva "guerrilla"

Francheska Hidalgo

Gregor Blanco nadó en las aguas del Universitario por primera vez luego de cinco años de ausencia en el béisbol venezolano.



Luego de su debut en la presente zafra con los Tiburones de La Guaira, el experimentado jugador enfatizó que su llegada a suelo criollo fue impulsada por la campaña “Jugar todos”, la cual creó su compañero de equipo y capitán de los litoralenses, José Alberto Martínez.



“De verdad que lo que hicieron Café y Miguel (Rojas) de venir a jugar me motivo muchísimo, yo lo quería hacer el año pasado pero no se pudo", expresó el jardinero. “Este equipo tiene que ser campeón, lo

que la gente no sabe es que amo mi camisa de los Tiburones”, continuó.



El jardinero de 34 años de edad señaló su deseo de contribuir a la causa del conjunto guaireño y sumarse a la estructura del manager Oswaldo Guillén.



“Queremos formar una nueva guerrila como lo hizo Ozzie su tiempo, el objetivo es formar un gran equipo”, explicó.



Asimismo, con el propósito de obtener el tan anhelado título que los aficionados y seguidores del conjunto salado desean, el pelotero invitó a sus compañeros ligamayoristas para que se unan a la causa.



“Le hago un llamado a Jeanmar Gómez y a Alcides escobar para que vengan a jugar y aporten ese granito de arena; sé que podemos hacerlo todos y esperemos que así sea”, apuntó.



Con una amplia experiencia acumulada tanto en las mayores como en el béisbol criollo, el guardabosque comentó que desea finiquitar varias encomiendas dentro de su carrera.



“Tengo dos metas por cumplir; he sido campeón con Tigres y Leones, pero quiero ser campeón con mi equipo los Tiburones, esa es la principal. La segunda es alcanzar los 10 años en las Grandes Ligas”, finalizó.