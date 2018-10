Leones ganó su primer juego de la pretemporada

beisbol venezolano

Sábado 6| 9:11 pm





Prensa Leones del Caracas || @leones_cbbc

Los Leones del Caracas se impusieron 8 carreras por 4 a los Tiburones de la Guaira en el primer juego de exhibición que realizó en su pretemporada en el Estadio Universitario.

Eddie Hernández y Jeffrey Báez, fueron los jugadores que más destacaron en la ofensiva melenuda. El infielder ligó par de sencillos en tres turnos con un cuadrangular de dos carreras, mientras que Báez conectó dos inatrapables remolcadores para aportar tres carreras al equipo capitalino. Los lanzadores también hicieron un buen trabajo que dejó buena impresión en el cuerpo técnico.

“Corrimos bien las bases, bateamos bien con dos outs y fuimos agresivos”, declaró el manager Mike Rojas, después del encuentro. “Me gustó mucho lo que vi en la ofensiva y la defensa. Tenemos jugadores, talento joven con mucha habilidad que corren muy bien y brindan versatilidad en el infield. No tenemos un corredor con una velocidad excepcional pero tenemos corredores muy inteligentes que saben en qué momento dar el brinco para robarse una base”, añadió.

Además de Hernández y Báez, en el resto de la alineación destacaron otros bateadores. “Eduard Pinto muy bien como primer bate. Tiene experiencia y sabe lo que está haciendo. Tiene poder y sabe cuándo tiene que tocar o cuándo es bateo y corrido. Harold Ramírez y Franklin Gutiérrez también hicieron buen trabajo, buenos swings que fueron foul y unos picheos que fallaron pero lucieron muy bien”, explicó el estratega.

Sobre los lanzadores, Rojas comentó: “Estoy bastante satisfecho con los pitchers. Es el primer juego, Aliangel Frank López no estuvo muy fino en su control, trató de usar muchos rompientes en vez de la recta. Manny Correa tiró bastante bien, regaló una base por bolas con bases llenas que no me gustó pero limitó el peligro. Francisco Carrillo y Carlos Quevedo lo hicieron muy bien. Buena velocidad y localización”.

“Norwith Gudiño y José Ascanio también lanzaron bien y en líneas generales me gustó el trabajo de los lanzadores”, concluyó Rojas.

Javier Betancourt se sumó a las prácticas

El infielder Javier Betancourt fue la única novedad del equipo al incorporarse hoy a los entrenamientos del Caracas en el Universitario.

"Me siento feliz de estar de vuelta a mi casa, a los Leones", dijo el infielder. "No importa cuánto tiempo tengas jugando, el primer día siempre es especial. Es un día de reencuentro y estoy muy contento de estar de vuelta en este club house con los muchachos".

Betancourt viene de quedar campeón con los Sugar Land Skeeters en la Altantic League y anoche llegó al país para reportarse hoy mismo a los melenudos. "Me vine de una vez, tengo poco tiempo sin jugar así que me siento bien y en forma. Estoy agradecido con Dios por poder estar aquí nuevamente y vengo a dar el 110% para ayudar al equipo donde el manager me necesite", concluyó.

Previo al juego, Luis Díaz lanzó un bullpen en vivo de tres innings mientras que Jesús Guzmán regresó a los entrenamientos al tomar práctica de bateo y soltar el brazo.