Magallanes y Águilas concretan cambio múltiple

Continúan los movimientos en la temporada muerta de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y en esta oportunidad los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia concretaron un cambio de ocho jugadores que envía a Renato Núñez, Jesús Flores, Gabriel Moya y Eduard Bazardo a “La Nave Turca”, mientras que el equipo rapaz recibe a los peloteros Rougned Odor, José Briceño, José Flores y José Azocar.

Los rumores de que el oriundo de Puerto Cabello, Renato Núñez, quería jugar en su ciudad natal se confirmaron al estar involucrado en el cambio que lo llevó desde el conjunto occidental, al cual había llegado hace una semana por medio de una transacción con los Tigres de Aragua, al equipo turco.

El tercera base de 24 años se encuentra actualmente en el Norfolk Tides, filial AAA de los Orioles de Baltimore.

El lanzador zurdo Gabriel Moya, llega para aportar su talento a la causa bucanera. Moya pertenece a los Rochester Red Wings, sucursal triple A de los Mellizos de Minnesota, organización a la cual llegó el año pasado por medio de un cambio con los Cascabeles de Arizona por el receptor John Ryan Murphy.

Con respecto a la generación de relevo, los eléctricos reciben al pitcher derecho de 19 años, Eduard Bazardo, en la actualidad en el Lowell Spinners, clase A corta de los Medias Rojas de Boston.

Y finalmente, Jesús Flores, experimentando receptor con una amplia trayectoria en las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, aborda la nave para brindar sus conocimientos en la receptoría.

En cuanto a los nuevos jugadores del conjunto zuliano, el segunda de los Rangers de Texas, Rougned Odor, arriba a su natal Maracaibo junto al también grandeliga José Briceño, receptor de 25 años actualmente con los Angelinos de Los Ángeles.

Los rapaces también adquieren al lanzador José Antonio Flores, quien se encuentra cumpliendo campaña con el Sacramento River Cats, filial triple A de los Gigantes de San Francisco; como también al joven jardinero de 22 años José Azocar, bateador derecho que actualmente cumple temporada con el West Michigan Whitecaps, en clase A con los Tigres de Detroit.

