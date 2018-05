Melvin Mora regresa al terreno con 46 años

beisbol venezolano

Miércoles 9| 5:23 pm





Redacción Meridiano

Melvin Mora un jugador interminable que volverá a los terrenos de juego luego de 7 años en el retiro, esta tarde se anunció que el venezolano reforzará a los Andulleros de Santiago en La Liga de Béisbol Profesional de Verano del Cibao, que dará inicio el próximo 15 de junio.

El ex ligamayorista se toma con mucha naturalidad su regreso al béisbol, “Algún roletazo tengo que dar, acepté la invitación porque queremos darle empuje a esa iniciativa, para atraer patrocinio que respalde esa liga y ayude a los jóvenes, que todavía están tratando de abrirse paso en el béisbol y buscan ser firmados como profesionales”

En este torneo corto, que inicia la segunda semana del mes de junio, y es organizado por la Federación Dominicana de Béisbol, y participarán 6 equipos en una ronda eliminatoria de 20 juegos por equipo, luego se accederá a una ronda semifinal donde se buscará a los dos mejores para disputar una serie final de cinco encuentros.

Melvin Mora es la figura más importante que participará en la liga, y buscará exponer todo el talento que lo caracteriza.

“No soy un ex jugador con una barriga, que se sienta a no hacer nada. Desde que me retiré me he mantenido en forma en el gimnasio y tomando práctica de bateo todos los días. Sé que puedo competir, es cuestión de tomar el ritmo de los juegos” comentaba Mora. A lo que agregaría “Me estoy tomando esto muy en serio. Hace poco llamé a la compañía canadiense Sam Bat para que me envíe una docena de bates, igual a los que utilicé en las Grandes Ligas. Son los bates con los que me siento cómodo y están muy contentos con mi decisión. Tal vez los convenza de patrocinar a la liga. Quiero ayudar a los jóvenes que no tienen nada, porque alguna vez estuve en su lugar. Ojalá esa liga pueda convertirse en una alternativa en el verano para peloteros de Venezuela, Colombia y Panamá” puntualizó el jugador,

El manager de los Andulleros es Gustavo llevas y Melvin espera empezar a la pretemporada en unas pocas semanas.

Con información de www.LVBP.com