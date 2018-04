Leones finiquitó su cuerpo técnico para temporada 2018-2019

beisbol venezolano

Luego de la ratificación de Mike Rojas como manager del equipo para la temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Leones del Caracas terminaron de definir el cuerpo técnico que estará acompañando al estratega en el camino a un nuevo campeonato.

“Estamos muy satisfechos con la integración del cuerpo técnico y los cambios realizados en conjunto con el manager Rojas”, expresó Luis Ávila, presidente de la organización. “El conocimiento y la exposición a la Liga que tienen los designados debe resultar provechosa a la hora de aplicar sus herramientas técnicas”.

Es así como José Alguacil será la mano derecha de Rojas cuando empiece a cumplir sus funciones como coach de banca del equipo, Greg Sabat llegará para encargarse de los lanzadores con la ayuda de Kelvin Monsalve en el bullpen, Ramón Castro estaría acompañando a Antonio Armas como su asistente en el bateo y Yunir García y Juan Muñoz regresan para encargarse de la tercera y primera base, respectivamente.

“Creo que tenemos tremendo staff de coaches”, celebró Rojas desde Estados Unidos, donde dirige la filial doble A de los Reales de Kansas City. “Hay una buena combinación de personas que conocen la liga tanto como jugadores y ahora como técnicos y eso sin duda es una gran ventaja para nosotros. Además, me da tranquilidad conocerlos a todos, ya he hablado con ellos y sé que me pueden ayudar”.

Alguacil es actualmente el coach de primera base de los Gigantes de San Francisco y ha sido manager de esa organización en ligas menores, además de técnico en diferentes roles de los equipos de la LVBP. “Es una gran adición”, sentenció el estratega. “Es un gran hombre del beisbol a quien conozco desde hace años y estaba esperando esta oportunidad”.

“José es uno de los técnicos venezolanos de rápido desarrollo en el béisbol, al punto de estar en el terreno con un equipo de Grandes Ligas, ya conoce la organización de Leones y viene de trabajar como coach en la LVBP”, complementó Ávila.

El técnico tuvo un acercamiento con Leones la temporada pasada para formar parte del staff, sin embargo terminó como coach de Cardenales de Lara. Ahora, Alguacil regresa feliz a casa.

“Mi carrera como técnico la empecé con Leones el año que quedamos campeones y también jugué aquí un año así que bien contento de formar parte de este cuerpo técnico que tiene el enfoque de quedar campeón”, dijo Alguacil. “Tengo mucho respeto por quién es Mike como persona y como dirige. Creo que puedo aprender mucho de él y estoy dispuesto a ayudarlo de la mejor manera que podamos”.

El estadounidense Greg Sabat, de amplia experiencia en la LVBP tras ocupar el mismo cargo con los Tigres de Aragua durante cinco años, llega para dirigir a los lanzadores. “Ha sido mi coach de pitcheo anteriormente y es alguien a quien conozco y con quien trabajo muy bien”, resaltó Rojas.

“Estoy muy alegre porque es el equipo más grande”, señaló Sabat. “Es un honor trabajar con Leones para ganar otro campeonato es lo que Mike Rojas y yo estamos hablando. Yo estaré ahí para ayudar a los lanzadores y hacerlos sentir cómodos para hacer su trabajo con consistencia y también ayudarlos a ajustarse en la liga contra los bateadores que estamos enfrentando”.

Sabat confesó que la zafra pasada siguió muy de cerca el desempeño de Leones por tratarse de la primera temporada de Rojas al mando y que incluso le enviaba información al técnico y recomendó algunos peloteros para el equipo por su estrecha amistad.

“Conozco la liga y conozco a casi todos los jugadores, tengo es que ponerme al día con los reportes”, dijo. “El año pasado no fui a Venezuela porque trabajé en la Arizona Fall League pero no veo la hora de volver. Siempre me ha gustado y para un coach extranjero estar cinco años es casi un récord”.

A Sabat lo estará asistiendo desde el bullpen Kelvin Monsalve, quien va para su segunda temporada completa en el equipo y grande y tercera en la organización. Ramón Castro es otra de las caras nuevas del staff de coaches y asistirá a Antonio Armas en su rol como instructor de bateo.

“Estoy bastante contento y agradecido con la oportunidad que me están dando los Leones del Caracas”, afirmó. “Conozco a Mike por las asesorías que hizo a Tigres de Aragua y ahora trabajamos juntos en Kansas City. Espero ayudar lo más que pueda para que los muchachos tengan éxito y sean consistentes, eso es lo más importante, trabajar todos los días y estar enfocado todo el juego, así todos los resultados positivos se pueden dar”.

Rojas celebró también el regreso de Yunir García y Juan Muñoz en tercera y primera base, respectivamente. “Hicieron un gran trabajo y estoy muy contento. Junto con José Manuel logramos armar un cuerpo técnico con experiencia y eso solo es ventaja para nosotros. Ahora solo tenemos que ganar cinco juegos más que el año pasado”, sentenció Rojas.

“La renovación de Mike Rojas fue el primer paso para darle continuación al proyecto que comenzamos el año pasado. Estamos satisfechos y optimistas con este staff para la próxima campaña”, concluyó José Manuel Fernández, gerente deportivo de la novena. /Prensa Leones del Caracas