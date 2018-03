Hassan Pena: "Lo que salió fue por marihuana y no me da pena decirlo"

beisbol venezolano

Viernes 16| 12:17 pm





Redacción Meridiano || Cortesía ADN Magallanero

Hassan Pena, lanzador cubano de los Navegantes del Magallanes, fue suspendido ayer (jueves) 25 encuentros de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, luego de violar el Programa Antidopaje de la LVBP al dar positivo por droga de abuso.

El cubano conversó con el periodista José Alfredo Otero para aclarar lo ocurrido, “tengo mi conciencia tranquila” manifestó de entrada el cerrador filibustero.

“No hago trampa y menos consumo nada para mejorar mi rendimiento, todo lo que he logrado ha sido a pulmón y con mucho trabajo” prosiguió.

De igual forma el cubano señaló tras los resultados de la prueba antidopaje que “lo que salió fue por marihuana y no me da pena decirlo, pues a nadie le he robado y a nadie he engañado. En los exámenes no salió ningún tipo de esteroide”.