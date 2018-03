Tiburones se pronunció por caso de Danry Vásquez (+Comunicado)

beisbol venezolano

Los Tiburones de La Guaira mediante su vicepresidente, Antonio José Herrera, enviaron un comunicado refiriéndose al caso del pelotero Danry Vásquez, quien fue dejado en libertad este martes por el Lancaster Barnstormers depsués de la publicación de un video donde aparece golpeando a su pareja para ese momento en 2016.

A continuación el comunicado completo

Tiburones de La Guaira condena enérgicamente cualquier tipo de abuso o agresión contra todo ser humano, y en especial contra mujeres y niños que han sido tan maltratados históricamente en el mundo.

Como organización, Tiburones de La Guaira nunca permitirá que en sus instalaciones, o cualquiera de sus integrantes de oficina o el terreno, sea protagonista de actitudes tan censurables y condenables como las que muestra el video”, agregó Herrera. “Nuestros abogados están en estos momentos investigando el status legal de esos hechos, ya que tenemos entendido que Vásquez, quien en aquel año 2016 no pertenecía a nuestro equipo, fue sancionado y multado por dicha agresión, y cumplió con todo lo que le exigieron las autoridades norteamericanas.

La publicación de este video en estos momentos convierte el caso en algo particular, ya que, según tenemos entendido, el jugador ya fue condenado y castigado por su lamentable actitud. Legalmente, nadie puede ser condenado dos veces por la misma causa, por lo cual nuestros abogados van a consultar exactamente el status del caso para tomar una decisión. Pero sin lugar a dudas, el primer paso es hablar con Danry, quien por cierto no tuvo ninguna actitud negativa con Tiburones cuando fue refuerzo hace dos temporadas, ni en la temporada pasada cuando se incorporó al equipo, para ver de qué manera podemos ayudarlo a superar esta situación, que no sólo significó una agresión desmedida e injustificable contra su pareja de aquel momento, sino que además prácticamente le hizo un daño irreparable a su carrera en los Estados Unidos.

Tenemos algunas ideas que vamos a plantearle a Danry, como utilizar su caso como un ejemplo de lo que ninguna persona debe hacer contra un semejante, de manera de instruir a niños y jóvenes a través de talleres y clínicas que le permitan no solo mostrar su arrepentimiento, sino también ayudar para que agresiones como esas no ocurran jamás.

Sabemos que en los dos últimos años Danry no ha sido protagonista de ningún hecho censurable, y que participa y colabora con fundaciones benéficas en Venezuela. Pero obviamente, dependerá del propio jugador, quien desde 2016 seguramente ha venido cargando con las consecuencias de unas acciones que en dos minutos le cambiaron la vida.