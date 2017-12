Defensiva de lujo apuntó triunfo de Tiburones

beisbol venezolano

Domingo 10| 12:28 pm





Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

Cuatro derrotas consecutivas, último lugar de la tabla y luego de dominar con relativa comodidad el compromiso, el rival se acercó en el partido y tenía pretensiones de empatar las acciones en la última entrada, y en eso: triple play.

No suele ocurrir mucho, menos a un equipo que no ha visto muchos momentos dulces durante la temporada como Tiburones de La Guaira, pero con la triple matanza amarraron el triunfo ocho carreras a cinco ante Leones del Caracas este sábado y, combinado con la derrota de Bravos de Margarita y la barrida que recibió Caribes de Anzoátegui por parte de Cardenales de Lara, los encaminó a abandonar el foso.

La acción de la jugada para cerrar el choque se da cuando los melenudos colocaban corredores en primera y segunda base sin outs y bateaba Henry “Pollito” Rodríguez, el infielder conectó una línea en dirección al campo corto Heiker Meneses y éste no logra retener la pelota pero la agarra rápidamente al ver que Jesús Aguilar, quien corría en la segunda almohadilla, se regresaría a su base y lo tocaría para el primer out; luego el mirandino lanza hacia la inicial al ver que el bateador no corrió con intensidad hacia la inicial y para finalizar la obra, agarró a medio camino a Félix Pérez, que lo terminó tocando y finalizó la acción, que adjudicaría el triunfo a la tropa varguense.

El departamento de prensa litoralense publicó la intervención defensiva:

El conjunto dirigido por Oswaldo Guillén tendrá una serie decisiva ante Caribes en el estadio Universitario los próximos 11 y 12 de diciembre. El elenco oriental ostenta el último lugar de la clasificación, puesto por el que los salados aspiran.