Tiburones tiene todo listo para la nueva temporada

Lunes 9| 6:35 pm





Llegó la hora. Los Tiburones de La Guaira cerraron sus entrenamientos de pretemporada y ya se encuentran preparados para iniciar bajo el mando de Oswaldo Guillén, la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pautada para iniciar mañana.

La tropa del litoral comenzará el mes de octubre con una de las plantillas más blindadas de la Liga. La incorporación temprana de peloteros de la talla de Luis Sardiñas, Henderson Álvarez, Danry Vásquez, Heiker Meneses y José Castillo le da una profundidad significativa a los litoralenses.

Los abridores estarán comandados por el grandeliga Henderson Álvarez, quien admitió sentirse listo y preparado para asumir la responsabilidad el día inaugural. Se espera que el derecho esté acompañado de Edgmer Escalona, Thomas Collier y Jonathan Albaladejo en la rotación, sin embargo, Guillén no declaró cuáles son sus lanzadores de la primera semana.

“Debemos sacarle el mayor provecho a Henderson. Él es un tiburón. Me prometió que estaba bien” declaró Ozzie a los medios. “Estuvo lanzando un rato con Felipe. Para nosotros es un honor” continuó.

Los importados Seth Rosin, Wander Pérez, Pedro Echemendía y Dustin Antolín serán parte fundamental del relevo intermedio junto a los criollos Rafael Cova, Adonys Cardona, Héctor Mayora, Carlos Misell, Helmis Rodríguez y Antonio Noguera. Además del aporte que ofrecerán los novatos Kevin Canelón y Jorgan Cavanerio.

¡UN CUADRO DE LUJO!

Además de Sardiñas y Meneses, los importados Nate Orf e Isaías Tejeda ya están en disposición de ayudar. José Castillo y Álex Núñez inyectaran veteranía a sus compañeros, mientras que los novatos José Gómez y Jorma Rodríguez serán parte del ámbito juvenil del equipo.

“Sardiñas jugará tercera, Meneses campocorto y Orf en segunda. En primera base estamos entre Castillo y Tejeda, uno será el designado y otro el inicialista” afirmó.

¡PATRULLEROS ATENTOS EN LOS JARDINES!

No hay de qué preocuparse. Las praderas estarán bien custodiadas por los jardineros escualos. Con la presencia de Danry Vásquez, Teodoro Martínez, Omar Carrizales y Ozney Guillén la grama del Parque de la UCV estará bien supervisada. “Esos son los cuatro jardineros. No sé dónde van a jugar. No creo que Carrizales deba jugar en las esquinas. Él es un center fiel natural”.

¡DUELO EN LA CAPITAL!

De esa manera iniciará la LVBP. Con uno de los choques deportivos de mayor impacto en el país. Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira se enfrentarán en los dos primeros días del campeonato, siendo los escualos los anfitriones en el primero y en calidad de visitante en el segundo. /Prensa Tiburones de La Guaira