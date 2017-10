Cardenales cuida los detalles para el debut

beisbol venezolano

Domingo 8| 3:56 pm





Cardenales de Lara cumplió la noche del sábado un nuevo entrenamiento previo al inminente arranque de la temporada 2017-2018 de la LVBP. Los crepusculares saltaron al terreno del estadio Antonio Herrera Gutiérrez para completar su práctica en la recta final de su preparación.

El equipo recibió al lanzador Marcos Tábata, quien llegó vía cambio desde las Águilas del Zulia en el receso de la campaña. Viene de actuar en el béisbol colombiano. Tábata es un brazo más que se suma al grupo de lanzadores del manager José Moreno.

En la jornada se jugaron dos entradas para darle acción a los lanzadores César Jiménez y Yoervis Medina.

Los larenses estarán hoy en la vecina población de El Tocuyo para enfrentar a una selección de esa localidad. El compromiso se disputará a partir de la una de la tarde.

Para el lunes 9 de octubre entrenarán a partir de las cinco de la tarde para dejar la mesa servida antes del inicio de la temporada.

Voces del entrenamiento:

Adam Law:

"Me siento muy bien aquí. Salir al campo fue algo especial. La ciudad es bonita y estoy ansioso de comenzar a jugar pelota en este estadio".

"De Cardenales he conocido su tradición de equipo aguerrido. Me enteré que perdieron la final el año pasado. El manager Moreno me mostró videos de la postemporada del año pasado y es una atmosfera increíble. Tengo algunos amigos en el quipo y me contaron como se vive el béisbol aquí. Es una gran oportunidad para aprender de todo esto".

"Estoy feliz de poder jugar béisbol en la liga venezolana. He tenido lesiones que me han quitado oportunidades por lo que hacer lo que más me gusta es una bendición. En el 2017 tuve par de lesiones que me limitaron y ahora solo deseo salir al campo lo más pronto posible".

Fuente: Prensa Cardenales de Lara.