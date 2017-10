Henry Urrutia llega enfocado a Cardenales

beisbol venezolano

Domingo 8| 9:13 am





Adio Arroyo Jiménez / Barquisimeto

Nuevo uniforme estrenará el 10 de octubre el jugador cubano Henry Urrutia en la LVBP, pues tras dos campañas con Leones del Caracas formará filas en Cardenales de Lara, conjunto con el que desea cumplir una lista de objetivos: el primero, buscar reimpulso en su carrera dentro del beisbol organizado y el segundo sacarse la “espinita” de la zafra anterior, que no pudo culminar.

“Siento que tengo una espinita por lo que pasó el año pasado (fue despedido por los Leones del Caracas) y la mejor manera es hacerlo en el terreno y jugar duro, pues me he preparado bastante bien para empezar la temporada…El trabajo que haga aquí con Cardenales definirá mi futuro en el beisbol organizado”, detalló el isleño tras su arribo a Barquisimeto.

Urrutia mencionó que un factor que influyó en su discreta actuación de la zafra anterior fue el exceso de confianza por conocer la liga. Eso le llevó a hacer muchos swings a lanzamientos malos. Ahora se enfoca en ser más selectivo, en no irse con lo que le tiren los lanzadores, si no con lo que él aprecie en la zona de contacto y poder.

Dijo que Cardenales es un equipo grande, y un factor que influyó en su venida fue la oportunidad de jugar todos los días con una organización que tiene mucha juventud, con un manager que está claro en los objetivos planificados. “Eso hace que este beisbol haga mejores peloteros”, de acuerdo a su criterio particular.

“Yo estoy muy confiado en que este año va a ser muy bueno, primero porque me gusta jugar aquí en Venezuela, hay mucha intensidad en este beisbol. Realmente no estaba esperando esta oportunidad. Me gusta estar aquí. Hay buenos fanáticos”.

Henry Urrutia, tras dos campañas entre triple A y Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore fue dejado en libertad en mayo. Regresó al sistema organizado con los Medias Rojas de Boston a mediados de julio y reconoció que recibió pocas oportunidades, pues la gran cantidad de prospectos influyó en tener pocos turnos durante 2017.

Estará con Cardenales toda la temporada, aunque reconoció que todo depende de si encuentra un nuevo convenio en MLB o en su defecto en la pelota de Asia, última opción en su lista de prioridades debido a la rigidez de las organizaciones del lejano oriente con los permisos de sus peloteros para actuar en ligas del Caribe.