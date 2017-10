Félix Pérez destaca como un líder en la cueva

beisbol venezolano

Domingo 8| 7:57 am





Diego Naranjo Cevallos

Si algo ha caracterizado a los Leones del Caracas a lo largo de su historia es tener grandes jugadores que inspiran a sus compañeros. Hoy, para muchos, el cubano Félix Pérez cumple con ese liderazgo dentro de la cueva y ahora solo busca volver a estamparlo dentro de las líneas de cal en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Félix está en una misión, que es reiterar que él puede batear en esta Liga”, comentó el mánager del equipo Mike Rojas. “Él vino a prepararse y ha lucido muy bien, se ve bien, y eso para mí lo convierte en un líder”.

Durante la semana, los entrenamientos melenudos se han visto interrumpidos por las frecuentes lluvias que han caído en la capital. Sin embargo, eso no ha sido excusa para el jardinero antillano, que no se esconde ante el aguacero y sigue con su rutina de entrenamiento. “Me gusta mucho ver esa actitud en un pelotero como él”, comentó el estratega. “Jesús Guzmán es otro que ha puesto mucho empeño”.

“Cada vez que llego los primeros días de octubre tengo buenos resultados, no como el año pasado, que llegué tarde y no se dieron las cosas”, comentó Pérez. “Yo no me considero un ‘caballo’. Hemos hablado mucho entre Guzmán, ‘El Pollito’ (Henry Rodríguez) y yo. Sabemos que tenemos todos que actuar en equipo. Eso mismo se lo hicimos saber a la gerencia: lo que importa es el Caracas”.

En las últimas sesiones de entrenamiento se ha visto un Félix Pérez con el swing más sólido y ha despachado varias pelotas del parque. “Se nota que ha trabajado”, soltó Rojas. “Se ve que ya está listo para el inicio. Se ha visto muy bien en las prácticas”.

Irvine como en casa. El serpentinero Luke Irvine, quien ya lanzó una sesión de bullpen, está cómodo en el Caracas. “Esta es mi casa, mi sangre”, soltó el lanzador. “Se siente como si no hubiéramos perdido el ritmo de la temporada pasada”.