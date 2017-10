Cardenales está en la recta final de su preparación

beisbol venezolano

El día 12 de los entrenamientos oficiales de los Cardenales de Lara tuvo la novedad de ser la primera con su grupo de jugadores importados. El manager José Moreno contó con siete de los diez foráneos anunciados. Los lanzadores Ryan Kelly, Ricardo Gómez, Jorge Martínez y Scott Kuzminsky junto con el utility Adam Law y los jardineros Chuck Taylor y Henry Urrutia, se apersonaron en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

En la jornada también se unieron al equipo el receptor Gabriel Lino y el infielder Eric Salcedo. Éste último llegó vía cambio desde las Águilas del Zulia.

Durante el entrenamiento el cubano Martínez tiró un par de entradas contra bateadores crepusculares.

Para hoy está prevista la llegada del lanzador Tyler Knigge y el domingo lo hará el zurdo Chase Huchingson. Ese mismo día llegarán a suelo venezolano Carlos Mendoza, coach de banca; José Rosado, coach de pitcheo y José Yépez, gerente deportivo de los larenses.

Hoy una parte del equipo jugará en Sanare mientras otro grupo entrenará a las 5 de la tarde en el estadio barquismetano. Mañana irán a El Tocuyo.

Voces del entrenamiento

Jorge Martínez:

"Contento de regresar. Ya conozco al grupo. Tenemos manager nuevo pero no estamos improvisando. Es alguien que conoce al equipo y a la liga. Estoy listo para comenzar a trabajar. Debemos olvidar el año pasado y pensar en el futuro".

"Estoy listo para lanzar cuando el manager decida. Hoy lance un par de entradas. Quería ver bateadores. Solo espero que me asignen el día para saber cuándo voy a juego".

"Me entiendo bien con Oswald Peraza y José Rosado. Soy un veterano pero siempre es importante estar en línea con los técnicos. Ellos me ayudan mucho en el conocimiento de la liga".

"Tener una rotación como la nuestra es importante en una liga donde ganar al principio es vital. Ya sabemos lo que es llegar a una final ahora debemos enfocarnos en ganarla. Todos los días hay que salir por ese juego. A una final o la postemporada se llegará ganando esos juegos del comienzo".

Henry Urrutia:

"Estoy confiado que este año va a ser bueno en Venezuela. Me gusta jugar en esta liga, me gusta su intensidad y los fanáticos. Tengo una nueva oportunidad de participar aquí algo que no lo estaba esperando".

"Estando con los Leones ya sentía el respeto que se le tiene al Cardenales. El respeto que hay hacia su afición y cómo viven la pelota. Es un equipo que sale jugar duro todos los días y eso se respeta. Hay una buena combinación de veteranos y jóvenes".

"El recibimiento fue mejor de lo que esperaba. Conozco a varios jugadores desde los Estados Unidos pero el resto del grupo me trató muy bien".

"Me gusta la manera que tiene el manager Moreno de hablarle a sus dirigidos, lo que ofrece para jugar béisbol. Lo más importante es que su criterio lo seguimos todo y es que jugaremos los que más produzcan y jueguen duro".

"Tengo varias semanas preparándome para la temporada. Voy a ser agente libre y esta experiencia con Cardenales va a ser vital en mi carrera. Lo que haga aquí definirá mucho el año que viene. Por otro lado, tengo una espinita con la temporada pasada. La mejor manera de sacarla es con una buena preparación. Me siento muy bien físicamente para afrontar la liga. En el 2016 me confié un poco con la liga. Me había ido bien en el 2015 y lo pagué caro".

"Deseo jugar toda la temporada con Cardenales. La liga venezolana hace mejor a los peloteros".

Fuente: Prensa Cardenales.