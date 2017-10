La manada sigue creciendo

beisbol venezolano

Sábado 7| 12:46 pm





Los Leones del Caracas recibieron cuatro nuevas incorporaciones en la recta final de los entrenamientos de cara a la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El infielder Wilfredo Tovar y los lanzadores foráneos Luke Irvine, Kaleb Fleck y Dylan Unsworth se unieron al equipo en una sesión que estuvo limitada por los efectos de la lluvia.

“Estoy contento y emocionado de estar aquí compartiendo con mis compañeros de nuevo”, dijo Tovar al llegar al estadio Universitario. “Tengo dos días que llegué a Venezuela y quería venir desde el primer día pero por cosas de la casa no pude venir antes”.

“Este año voy a tratar de comenzar fuerte como empecé el año pasado”, continuó. “Esa es la clave y por eso me incorporé hoy. No tengo más de ocho días sin jugar porque estaba en la postemporada con mi equipo en Estados Unidos así que ahora solo tengo que ver pitchers y hacer el trabajo de gimnasio para estar listo desde el primer día”.

Tovar fue una de las piezas claves del equipo la temporada pasada al ligar para .263 con 15 dobles, 24 carreras anotadas y 15 impulsadas.

Aunque no pudo practicar defensa, el toletero tomó una práctica de bateo para comenzar a probar su swing. “No me sentí tan perdido. Me sentí cómodo y descansado después de la temporada en EEUU. Este año di más jonrones allá y estuve sano todo el año que es lo más importante para un pelotero”, comentó. “Ya estoy aquí y venimos a ganar desde el principio. Hay que empezar ganando. Ganar, ganar y ganar es la meta para clasificar”.

Si bien los jugadores de posición no pudieron cumplir con toda su rutina de trabajo por la lluvia, los lanzadores Carlos Piña, Yoimer Camacho, Francisco Carrillo, Fleck e Irvine sí cumplieron con sesiones de bullpen.

“Me sentí muy bien”, dijo Irvine, quien viene a su segunda temporada con el equipo. “Estoy emocionado de estar aquí de vuelta. Muchos de los muchachos estaban el año pasado y ya los conozco así que me siento cómodo. Esta es mi casa y estoy feliz de estar aquí”.

El serpentinero tiene apenas dos semanas sin lanzar en un juego por lo que se siente en forma y estará listo para trabajar desde el primer día de la campaña.

“En la sesión de hoy hice aproximadamente 25 envíos y utilicé todos mis pitcheos. Tengo un poco de cansancio por el viaje de ayer pero mañana estaré bien. Vamos por una buena temporada”, dijo el diestro.

Irvine fue el mejor abridor de Leones durante la segunda mitad de la campaña al dejar récord de 1-1 con 2.83 de efectividad en siete encuentros –seis como abridor-.

“La clave es que tenemos que mantenernos juntos siempre. Si perdemos unos juegos tenemos que mantenernos unidos y creer en que podemos ganar. Hay que tener ánimo, trabajar juntos y tendremos resultados positivos”, concluyó el lanzador.