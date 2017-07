Fanáticos del Magallanes le dicen no a los abonos

beisbol venezolano

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Atónitos quedaron los fanáticos de Navegantes del Magallanes al ver los precios de los abonados para la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que este jueves fueron publicados por el equipo bucanero en su página web.

“Esto provoca un gran malestar y frustración en la inmensa mayoría de los abonados”, dijo al periodista de Meridiano, Diego Naranjo, el presidente de la Asociación de Fanáticos del Magallanes (ASOFAMA), Galileo Palmieri, luego de que el aumento del abonado en la Terraza Principal del José Bernardo Pérez de Valencia, donde él y el resto de los socios se ubicaban en los últimos años para disfrutar de cada encuentro, se remontara a un 318% por encima del costo de la zafra anterior.

Palmieri, con un tono angustiante, hizo sentir su malestar por el hecho de haberse reunido días antes con la directiva de Magallanes para negociar sobre dicho aumento, que pasó específicamente de 168.000 bolívares a 534.990, cifra que los 33 abonados pertenecientes a la asociación estaban dispuestos a pagar sí se les incluía, de clasificar el equipo, a los juegos de postemporada y la final, trato al que habían llegado en las últimas cuatro campañas. Sin embargo, la directiva de los filibusteros, en esta oportunidad, no quiso ceder.

“Enviamos una carta a Roberto Ferrari (Presidente de Magallanes) solicitando, como de costumbre, una propuesta que nos beneficiara tanto a los fanáticos como a la institución”, explicó Palmieri vía telefónica. “Estábamos dispuestos a cubrir la cifra, pero la rechazó, sin tomar en cuenta que muchos de estos abonados tienen entre 12, 15 y hasta 20 años con sus sillas”.

A pesar de la situación que actualmente a traviesa el país, este grupo de fanáticos del equipo carabobeño estaba dispuesto a apoyar a la divisa a que pudiera brindar la alegría que de octubre a enero despeja la mente del venezolano con el beisbol, sin embargo, ahora los más fieles magallaneros dicen que no.

“Yo como presidente de ASOFAMA digo que bajo estas condiciones no compraré ninguno de mis seis abonados”, dijo contundentemente Palmieri. “Los equipos de la LVBP reciben las divisas a dólares preferenciales, ellos no pueden cobrarnos a nosotros como si no fuese así”.

Navegantes del Magallanes es uno de los equipos con mayor tradición en el país y se calcula que sea el de mayor afición a nivel nacional, por lo que esta situación afecta a un gran porcentaje de la población, sobre todo en un país donde el beisbol es el deporte principal.

“Los abonos del Zulia y Cardenales fueron los más económicos en la temporada pasada y llegaron a la final. En cambio Caracas y Magallanes, que tuvieron los más costosos, ni siquiera clasificaron, entonces ahora aumentan de esta manera y sin los beneficios habituales. No puede ser” , sentenció el máximo ente de la asociación de fanáticos.

La temporada 2017-2018 de la LVBP tiene previsto arrancar el próximo 10 de octubre, aunque la situación del país y sobre todo el delicado tema de las divisas, no da certeza de que eso sea así.

