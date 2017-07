Gregorio Petit: "Soy caraquista de corazón"

beisbol venezolano

Jesús Ponte

Gregorio Petit ha estado envuelto en rumores de cambio durante este mercado muerto de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, aun así tiene su opinión firme sobre en donde quiere jugar.

“Uno siempre escucha y lee (sobre los rumores). Soy caraquista de corazón, pero ya eso no queda de parte mía, somos piezas de ajedrez, las gerencias hacen con nosotros lo que quieran. Leones es mi casa, es la camisa más importante que me he puesto en el beisbol. Si me cambian son cosas que no controlo, que se escapan de mis manos. Esperemos que no esté involucrado en un cambio. Pero eso si jugaré beisbol hasta donde pueda, en el equipo que sea de la LVBP”, aseguró Petit.