Baja ofensiva y los errores jugaron en contra de Cardenales

Manuel García Velázquez || mgarcia@dearmas.com

Cardenales de Lara lució en la previa de la serie final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ligeramente superior gracias a la fuerte rotación que contó con el mejor pitcher de la temporada, Raúl Rivero. Sin embargo, la defensa cometió errores puntuales en los primeros dos encuentros y sentenciaron esos juegos de la contienda en Barquisimeto.

Una defensiva que fue puesta aprueba en la postemporada y cumplió con 21 doble matanzas, no pudo sostener en la batalla a los iniciadores, que mentalmente se no lograron mantenerse en el juego y cambiaron el plan preestablecido para los encuentros. Seis errores cometieron en la final, el cuadro interior no pudo brindar seguridad y mermó las posibilidades de regresar a casa y seguir luchando por la corona.

Cardenales mostró el mejor bateo colectivo de la campaña con promedio de .292 repitieron en el sitial de honor en los playoffs con .294. En los primeros choques la ofensiva no pudo estar a la altura y cayó en un bache, lo que permitió que las ventajas de los rapaces fueran inalcanzables. Ante Tiburones de La Guaira los peloteros de los pájaros rojos lograron atacar al abridor temprano para colocar en aprietos el cuerpo de relevista de los salados. Cada uno de los abridores de las Águilas llegó al sexto episodio, lo que brindó mayor descanso al bullpen.

“La ofensiva fue muy escasa. No pudimos ayudar a los abridores, que se comportaron bien. El batazo decisivo nunca salió y eso nos costó esta final. Los dos primeros juegos se abrieron producto de errores y no pudimos responder”, señaló el mánager Luis Dorante, en el medio de la algarabía local, que esperó 17 años por un campeonato.

El relevo intermedio y final de Cardenales era otro de los puntos fuerte. Brazos como Jhondaniel Medina, Osmer Morales y Pedro Rodríguez mostraron su mejor cara en la final, pero fueron pocas las oportunidades en las que llegaron con ventaja en el marcador. “Todos los muchachos del bullpen nos mostraron que son capaces de hacer un gran trabajo. Ninguno se rindió. Ellos lucharon y nos dieron victorias durante toda la campaña son caballos”, apuntó el estratega.

El piloto dijo que la falta de experiencia fue importante para no poder concretar la victoria: “Teníamos muy pocos veteranos pero ahora estos jóvenes han dado un importante paso en sus carreras. Estoy seguro de que tendrán mejores momentos”.